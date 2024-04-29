В Украине уже несколько месяцев дискутируют, что делать с телеграмом. Многие указывают, что мессенджер связан с Россией. В Комитете по свободе слова даже призвали запретить эту соцсеть.

Важно "Кремль вошел в чат": как защитить свои данные в Telegram и не попасть на крючок пропаганды

Какие каналы заблокировали

Телеграм удалил аккаунт бота "єВорог" и других ботов для информирования Сил обороны Украины относительно перемещения/расположения оккупантов. Сейчас лучше и безопаснее использовать другие официальные и проверенные контакты для передачи информации про врага. Независимо от мотивов, которыми телеграм руководствовался при удалении, это точно даст аргументы для возможных ограничений его в Украине,

– написал Сергей Стерненко.

Сейчас не работают чатботы:

"єВорог" (официальный бот Минцифры, @evorog_bot);

официальные боты ГУР и СБУ (Бот Разведки и Stop Russian War);

бот-координатор с юга Украины;

бот ПВО для отслеживания "Шахедов"

Собственно, "єВорог" и Stop Russian War были созданы в 2022 году как раз для того, чтобы информировать Силы обороны о перемещении оккупантов по территории Украины, передвижении их техники, скоплении живой силы. Так что понятно, сколь важны они были.

О ботах, с помощью которых координировали движение сопротивления на Юге, и говорить нечего. В бот @Rus_ni_peace_da_bot от телеграм-канала "Николаевский Ванек" можно было передавать координаты вражеского войска. Сейчас ссылка не работает – система пишет, что имя пользователя не найдено.

Также заблокирован бот Легиона "Свобода России".

Россияне создали фейковые боты, чтобы перехватить данные

Пока не решена ситуация с ботами, никуда ничего не передавайте. Это опасно, ведь россияне уже создали фейковые боты, копирующие функционал заблокированных. Будем внимательны и дождемся официальных заявлений!





Все эти ссылки на бот "єВорог" – ложные / Скриншот Константина Рыженко

А вот клоны "єВорога" работают.

Ненастоящий бот "єВорог" / Скриншоты 24 Канала

Россияне продумали все так, чтобы человек случайно попадал в их ловушку. А если он с оккупированных территорий – это грозит смертью в застенке.



Фейковые ссылки на бот СБУ отличаются несколькими буквами или символами, их легко спутать с официальным ботом / Скриншот 24 Канала

Есть информация, что некоторые российские боты тоже не работают – якобы владелец телеграма решил заблокировать боты из обеих стран.

Появилась реакция ГУР: что говорят в разведке

Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, противодействовавших военной агрессии России против Украины, в том числе заблокирован "Главный бот разведки". Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало,

– отметили в ведомстве.

В то же время разведчики заверили: несмотря на блокировку бота, персональные данные украинцев в безопасности. И предостерегли от отправки данных на боты с похожими названиями. Работу бота ГУР на других платформах уже восстанавливают.

Передать информацию в Главное управление разведки можно следующим образом: официальная почта для связи: gur_official@proton.me

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

Также есть реакция автора телеграм-канала "Николаевский Ванек"

Он написал, что блокировка произошла внезапно, без уведомления. Есть подозрение, кто к этому причастен: один из россиян, которого потом обменяли на наших военных, нажаловался людям "сверху", что через бот идет информация о ситуации на Юге.

Автор канала отметил: конечно, весь массив информации идет не через бот, но до тысячи сообщений в неделю все же было. Поэтому в целях безопасности перевели на альтернативные источники связи проверенных людей и стабильных информаторов (которых немало и которые не были переведены заранее). Также есть почта.

"Ситуация однобокая, мы нашли больше 15 аналогичных российских ботов, какие, конечно, никто не блокировал. Зато украинские боты с "галочкой", которую выдает лично телеграм, были снесены. Делаем выводы, будем реагировать соответственно. Никаких пояснений не ждем, все и так понятно. Самое главное – поток информации лично у нас как шел, так и будет идти. Альтернативу боту сделаем для удобства определенной категории людей", – подытожил "Николаевский Ванек".

Официальные заявления о частичных ограничениях телеграма