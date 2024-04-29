В Україні вже кілька місяців дискутують, що робити з телеграмом. Багато хто указує, що месенджер пов'язаний із Росією. У Комітеті з питань свободи слова навіть закликали заборонити цю соцмережу.

Важливо "Кремль увійшов у чат": як захистити свої дані в Telegram і не потрапити на гачок пропаганди

Що відбувається

Телеграм видалив акаунт бота "єВорог" та інших ботів для інформування Сил оборони України щодо переміщення/розташування окупантів. Зараз краще і безпечніше використовувати інші офіційні та перевірені особисті контакти для передачі інформації про ворога. Незалежно від мотивів, якими телеграм керувався під час видалення, це точно додасть аргументів для можливих обмежень щодо нього в Україні,

– написав Сергій Стерненко.

Наразі не працюють чатботи:

"єВорог" (офіційний бот Мінцифри, @evorog_bot);

офіційні боти ГУР і СБУ (зокрема Stop Russian War);

бот-координатор з Півдня України;

бот ППО для відстежування "Шахедів".

Власне, "єВорог" і Stop Russian War були створені 2022 року саме для того, щоб інформувати Сили оборони про переміщення окупантів територією України, пересування їхньої техніки, скупчення живої сили тощо. Тож зрозуміло, якими важливими вони були.

Про боти, за допомогою яких координували рух опору на Півдні, годі й говорити. У бот @Rus_ni_peace_da_bot від телеграм-каналу "Николаевский Ванек" можна було передавати координати ворожого війська. Зараз посилання не працює – система пише, що імені користувача не знайдено.

Також заблоковано бот Легіону "Свобода России".

Росіяни створили фейкові боти, щоб перехопити дані

Поки не вирішено ситуацію з ботами, нікуди нічого не передавайте. Це небезпечно, адже росіяни вже створили фейкові боти, які копіюють функціонал заблокованих. Будьмо пильними та дочекаймося офіційних заяв!





Усі ці посилання на бот "єВорог" – несправжні / Скриншот Костянтина Риженка

А от клони "єВорога" працюють.

Несправжній бот "єВорог" / Скриншоти 24 Каналу

Росіяни продумали все так, щоб людина випадково потрапляла в їхню пастку. А якщо вона з окупованих територій – це загрожує смертю в катівні.



Фейкові посилання на бот СБУ різняться кількома літерами чи символами, їх легко сплутати з офіційним ботом / Скриншот 24 Каналу

Є інформація, що деякі російські боти також не працюють – нібито власник телеграму вирішив заблокувати боти з обох країн.

З'явилася реакція ГУР: що кажуть у розвідці

«Бот розвідки» заблоковано в Telegram

Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано «Головний бот розвідки». Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало.

Незважаючи на блокування нашого боту - ваші персональні дані в безпеці!

Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних.

Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах. Також досі доступні канали для звʼязку:

Офіційна пошта для зв’язку: gur_official@proton.me

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

Довіряйте лише офіційним джерелам!