Проєкт "Інфо-Міст" від 24 Каналу розповідає про небезпеку Telegram – популярного та зручного месенджера, який одночасно може бути і важливим джерелом інформації, і розсадником фейків, і навіть стати причиною для репресій.

Особливо, якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території. Як отримати доступ до правдивої інформації, якщо перебуваєте на тимчасово окупованих територіях? Де краще спілкуватися з рідними і як захистити свої особисті дані? Про все це розповідаємо далі.

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Згідно з нещодавніми незалежними дослідженнями, українці значною мірою покладаються на телеграм-канали для отримання новин під час війни.

72% українців користуються телеграмом для того, аби отримати інформацію і новини. На другому місці – фейсбук, на третьому – ютуб.

Можливість швидко прочитати найважливіші новини, боти, що дозволяють отримати детальну інструкцію, навіть невеликі онлайн-крамниці. А головне – листування і дзвінки з рідними в приватних чатах і групах. Це те, чим телеграм став для нас у 2024 році.

Та зі зростанням аудиторії, яка прагне оперативного доступу до важливих щоденних новин, в арифметичній прогресії зростали й загрози. Шахрайство. Нелегальний контент. Кібербулінг. Стеження за людьми. І, звісно ж, маніпуляція інформацією і пропаганда, які часто зʼявляються на російських та проросійських телеграм-каналах.

Що таке Telegram і хто його створив?

Створив соцмережу Павєл Дуров – засновник популярної в Росії мережі "ВКонтактє", це своєрідний аналог американського Facebook. У 2013 році Дуров на гроші, зароблені від продажу "ВКонтактє" путінським номіналам, створив багатоплатформний месенджер Telegram із начебто секретними чатами.

За 11 років існування додаток здобув неабияку популярність у світі. Іноді нам може видаватися, що телеграмом користуються лише в пострадянських країнах, але це не так.

У січні 2021 року Telegram був найбільш завантажуваним неігровим додатком у світі: 24 відсотки загального числа завантажень припадає на Індію, за нею йде Індонезія з 10 відсотками. Вже рік по тому глобальний портал Statista оприлюднив статистику за 2022-й.



Найбільше завантажень все ще залишалося за Індією, далі йшли Росія, Індонезія, США, Бразилія, Єгипет і Вʼєтнам. У цьому списку є також європейські країни: Франція, Іспанія, Німеччина та Італія.

Telegram – найпопулярніший месенджер в містах України. Після десятиліття введення в оману маркетингу та преси більшість людей вважають, що це "зашифрована програма". Насправді Telegram за умовчанням є хмарною базою даних із відкритою текстовою копією кожного повідомлення, яке кожен надсилав/отримав,

– пояснює засновник Signal Моксі Марлінспайк.

Так, месенджер справді є зручним. Має гарний інтерфейс, інтуїтивно можна здогадатися, як спілкуватися з рідними та підписуватись на канали інформації. Однак безпеку та захищеність даних можна ставити під сумнів. І тут – кілька фактів, які насторожують.

Ось так виглядає переслідування авторів анонімних телеграм-каналів у Росії. У цьому випадку затримали адміністратора одного з московських пабліків за начебто поширення фейків про російську армію, тобто правди про агресивну війну Росії проти України.

А на цих кадрах вже судять автора іншого телеграм-каналу. В цьому випадку нібито за вимагання коштів. І ці ситуації обʼєднує одне: адміністратори мали б залишатися анонімними. Звідки у влади інформація про цих осіб, місце, де вони перебувають і доступ до конфіденційних даних, які Telegram обіцяє захищати?

Фактором, який може насторожувати користувачів, є закритість Telegram. Компанія не має представництва, до якого, наприклад, для співпраці можуть звернутися державні органи. Також невідомо, скільки людей користуються месенджером загалом і скільки серед них українців — ця інформація закрита, і DOU не вдалося її отримати від співробітників компанії навіть на анонімних засадах,

– розслідування DOU про небезпеку російського месенджера.

Про ще один випадок зливу даних російським спецслужбам писало видання Wired. В матеріалі під промовистою назвою "Кремль увійшов до чату" журналісти розповідають про історію російської опозиціонерки Марини Мацапуліної, чий особистий чат із друзями читали силовики.

На будь-який груповий чат встановлюється симетричне шифрування. Тобто стандартний код, який можна перехопити. Якщо умовно схопили одного з членів чату телефон, то ми розшифровуємо переписку. Але в цьому немає сенсу, бо якщо ми його схопили, то в нас вже є та переписка. Так само це працює і в інших месенджерах. У будь-яких месенджерах групові чати можна перехоплювати,

– кіберексперт Микита Книш пояснює, як працює "перехоплення" інформації з закритих чатів.

Як захистити свої дані в Telegram?

Чи означає це, що Telegram варто одразу ж видалити зі свого телефону? Ні. За певних умов користування цей месенджер не становитиме загрози для ваших персональних даних. Особливо це важливо, якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях.

Тут основне – обмежити доступ, який додаток може отримати до всього, що ви зберігаєте на телефоні чи компʼютері.

Як зробити Telegram безпечнішим, якщо ви в окупації – поради кіберексперта Микити Книша

Телеграм не має мати доступу до вашої геолокації , контактів і найголовніше – люди цього не розуміють, до фотографій. Треба розуміти, що не варто давати телеграму доступ до телефону та камери, якщо ви ними не користуєтесь. Поговорили, поговорили й вимкнули.

, контактів і найголовніше – люди цього не розуміють, до фотографій. Треба розуміти, що не варто давати телеграму доступ до телефону та камери, якщо ви ними не користуєтесь. Поговорили, поговорили й вимкнули. Забороніть месенджеру і доступ до ваших контактів , щоб не наражати на небезпеку рідних. Якщо це важлива або небезпечна переписка – встановіть автовидалення.

, щоб не наражати на небезпеку рідних. Якщо це важлива або небезпечна переписка – встановіть автовидалення. "Пустий акаунт" теж може становити загрозу . Тому, щоб заплутати окупантів, можна створити "осмислену" переписку. Щоб вона виглядала правдоподібно. Умовно, повідомлення з дівчиною, п'ять чатів, наприклад, з мамою, де мама пише: "ти поїв і в шапці?". І підписка на пару новинних каналів. Все інше має бути в архіві та в чатах з таймером автовидалення до години або однієї доби.

. Тому, щоб заплутати окупантів, можна створити "осмислену" переписку. Щоб вона виглядала правдоподібно. Умовно, повідомлення з дівчиною, п'ять чатів, наприклад, з мамою, де мама пише: "ти поїв і в шапці?". І підписка на пару новинних каналів. Все інше має бути в архіві та в чатах з таймером автовидалення до години або однієї доби. Зменште і кількість даних про себе . Приховайте номер телефону та доступ для осіб, яких ви не знаєте. Зробіть недоступними для незнайомців свій статус у мережі та фото профілю, якщо воно у вас є.

. Приховайте номер телефону та доступ для осіб, яких ви не знаєте. Зробіть недоступними для незнайомців свій статус у мережі та фото профілю, якщо воно у вас є. У меню "Виклики", окрім вибору тих, хто може тобі зателефонувати, ти можеш приховати свою IP-адресу. Вимкни Peer-To-Peer з'єднання, після цього всі дзвінки йтимуть не напряму до смартфона, а через сервери Telegram.

Усі ці дії ви можете виконати в налаштуваннях самого додатку. І, до речі, ці рекомендації будуть корисними не лише для Telegram, а й для інших месенджерів, якими ви користуєтесь.

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Дезінформація в Telegram

Ще до початку великої війни Telegram слугував майданчиком для поширення новин, але, на жаль, там також з'явилося багато підозрілих каналів, які поширюють маніпуляції та дезінформацію. Так, це ті самі фейки та вкиди. Інформація стала швидкою, легкодоступною, і водночас – локальною. Чи не кожне місто має свій телеграм-канал, де говорять про проблеми, з якими стикається той чи інший населений пункт, і про його важливі новини.

На тимчасово окупованих територіях такі місцеві канали – чи не єдиний спосіб отримати важливу інформацію та поділитися своїми проблемами в коментарях. Однак часто, за повідомленнями про начебто соціальні проблеми стоїть масивний обсяг дезінформації.

Головна мета таких повідомлень – ввести в оману, посіяти зневіру в серцях тих, хто вірить в Україну й викривити обʼєктивну інформацію.

До прикладу, повідомлення, що Захід "прокинувся" та припиняє або скоро припинить підтримувати Україну.

Також пропагандисти люблять конспірологію про те, що допомога Україні від різних країн – це лише якась хитра гра з підступними планами.

Присутні також тези про те, Захід нібито засуджує спосіб ведення війни, коли українці нібито прикриваються живим щитом з людей.

І про те, що санкції шкодять передусім тим, хто їх запроваджував, та не завдають сильного удару по економіці Росії тощо.

Ці повідомлення найчастіше розраховані саме на місцевих. І є також своєрідною пересторогою для громадян Росії. Мовляв, якби вони сумнівалися в доцільності окупації, то можуть зайти у локальні спільноти та там прочитати про так звані поліпшення.

У Мелітополі нібито будують Центр адмінпослуг. В Маріуполі начебто відновлюють вокзал. А у Бердянську взагалі відкрили дитячий центр. І таких повідомлень – сотні. Особливо це було помітно напередодні так званого "голосування за президента Російської Федерації". І, звичайно, ці канали мовчать про те, що ці об'єкти були зруйновані або знищені саме російськими загарбниками.

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Чимало дописів були присвячені комунальним справам, про які нібито дбає Росія. Мовиться частково про відбудову зруйнованих об’єктів, про звіти про роботу комунальних закладів — амбулаторій, лікарень, бібліотек тощо. У телеграм-каналах формується картинка успішного господарювання російської влади в окупованих містах. Цій картинці натомість протиставляються інша — українська — де ніби займаються лише руйнуванням.

У таких випадках важливо перевіряти опис самого каналу і дивитися, кому він належить або кому він підконтрольний. Зважати й не вестися на емоційно забарвлені повідомлення. Якщо вони вас обурюють або пригнічують – це вже не обʼєктивна новина, а маніпуляція і метод впливу на користувача і бажання його переконати в чомусь.

Доступ до об'єктивної інформації

Хочете дізнатися обʼєктивні новини, але тривожитесь за свою безпеку – використовуйте VPN. Приватна віртуальна мережа допоможе уникнути слідкування і поширення ваших даних. У такий спосіб для мешканців тимчасово окупованих територій стають доступні новинні сайти, ютуб, фейсбук та інші платформи, де можна дізнаватися інформацію.

VPN має бути ввімкнений увесь час. А сам додаток, який ви встановлюєте, не має бути російського або китайського походження.

Серед альтернативних додатків ви можете встановити WhatsApp, Signal або Threema – хоч останній є платним. Ці програми підтримують наскрізне шифрування для всіх повідомлень за замовчуванням. Це такий спосіб передачі даних, в якому тільки користувачі, що беруть участь в спілкуванні, мають доступ до повідомлень.

Важливо! Якщо у вас є рідні на тимчасово окупованих територіях – будь ласка, поділіться цим матеріалом із ними. Допоможіть цією інструкцією загалом усім, хто потребує захисту персональних даних. Залишайтеся в українському інфопросторі та головне – не втрачайте віри.



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