Ці сервіси допоможуть подбати про безпеку в Інтернеті – особливо, якщо ви перебуваєте у загрозливих умовах, як, наприклад, окупація. 24 Канал розпочинає проєкт "Інфо-Міст", який допоможе вам убезпечити себе та рідних в окупації. Як дізнаватися об'єктивну інформацією та не стати жертвою зловмисників. Як самотужки розібратися поміж брехнею і правдою, загрозливим і безпечним – розповідаємо далі.

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Що таке VPN

Довідка. VPN – "Virtual Private Network", тобто віртуальна приватна мережа. Сервіс VPN створює безпечне з'єднання, дає додатковий рівень конфіденційності та анонімності.

Тепер простішими словами: ви підключаєтесь до VPN-сервера, який виступає своєрідним посередником поміж вами та всіма загрозами, що з'являються в Інтернеті. VPN захищає всю інформацію, яку ви використовуєте – передаєте або ж отримуєте під час сеансу. Ніхто не зможе відстежити ані місце, в якому ви перебуваєте, ані історію переглядів, ні час і мету вашої активності.

Як це виглядає на практиці

Ось ви йдете з пункту А в пункт Б і всі бачать, що ви йдете по дорозі, як ви вдягнуті, як виглядаєте і так далі. VPN – це якби ось всю цю дорогу накрили непрозорим куполом, плівкою чорною. Тобто видно, що хтось по ній іде, але хто і куди – незрозуміло,

– пояснив експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун.

Наприклад, ви зайшли до кав'ярні і скролите стрічку в інтернеті. Публічний провайдер може отримати доступ до вашої інформації: що саме ви переглядаєте, скільки часу проводите на сайті тощо. Ввімкнули VPN – і всі ці дані стають недоступними для чужого ока, яке може належати постачальнику послуг Інтернету, владі, хакерам або ж корпораціям.

Важливо! Мешканці тимчасово окупованих територій завдяки віртуальній приватній мережі можуть отримати доступ до інформації, якої подекуди бракує в обмеженому і контрольованому інформаційному полі і підвищити безпеку під час спілкування з рідними.

Чому варто встановити VPN

Варто почати із передумов – в Росії існує орган, який слідкує за комунікаціями. Він буквально контролює інфопростір та дії користувачів в Інтернеті.

В таких умовах – не дивно, що велика кількість росіян користується VPN-сервісами. По-перше, це дає змогу захистити свої дані від стеження. По-друге, допомагає дізнатися, що ж насправді відбувається у світі: адже українські медіа і частина західного контенту у Росії заблоковані.

Зверніть увагу! Російські спецслужби іноді поширюють фейки: начебто можуть відстежити, що користувач переглядає з використанням VPN. Це неправда. Сервер віртуальної приватної мережі надійно шифрує дані, які ви надсилаєте та отримуєте.

При використанні VPN ваш вебтрафік і IP-адресу вже не можна відстежити. Однак це стосується тільки надійних VPN-провайдерів, VPN низької якості такого захисту не дає. Але навіть тут є один нюанс:

"Не видно, що саме ви робили, але видно, що ви тоді-то підключилися, стільки-то даних відправили, кудись заходили і були активні до 12:48. І це був домашній інтернет, а це значить, що ви в цей час були вдома", – уточнює експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун.

Також правозахисник Павло Лисянський радить скинути налаштування у вашому телефоні.



"Бачите, якщо щось там відчуваєте або інтуїція щось підказує, є така кнопка на телефоні – скидання до заводських налаштувань. І все – фото або ще щось, воно скидається все і нічого не залишається", – зазначає правозахисник.



Як скинути налаштування / Скриншот з відео

Як користуватись VPN

Зайдіть в онлайн-маркет вашого мобільного телефону – це App Store для айфонів і Play market для андроїдів. Якщо користуєтеся персональним комп'ютером, заходьте у віртуальну крамницю вашого браузера. Або ж просто впишіть назву VPN, який обрали, в пошуковику, яким користуєтесь.

Завантажте VPN, зареєструйтеся в додатку – якщо це потрібно, та запустіть захищену мережу. Тепер можна користуватися Інтернетом безпечно. Якщо ви вимикаєте мережу чи перезавантажуєте пристрій – з'єднання втрачається. У такому разі потрібно приєднатися до VPN ще раз.

Не варто застосовувати російський Яндекс, він може "злити" вашу історію пошуків. Але навіть тут можна "обійти" шкідливі правила, якщо доступ у вас є тільки до Яндекса.

"Треба розуміти, що цей трафік буде відслідковуватись і якось непрямо формувати свої питання. Наприклад, не "скачати VPN", а почитати статтю про засоби захисту під час користування інтернетом. Там, зазвичай, якісь топ-5, топ-10, топ-20, подивитися. Тобто: ні, ви не український диверсант, ви цікавитесь захистом приватності від кіберзлочинців", – експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун.

Таким чином українці на тимчасово окупованих територіях можуть дізнаватися правдиву інформацію з українських медіа та переглядати ТБ-канали. До речі, стосовно новин – є ще одна порада – дивитися українські канали можна на ютубі.

Заходите в ютуб – і все, що видно, це те, що ви зайшли в ютуб. Система безпеки ютубу влаштована так, що ви зайшли, авторизувалися і все. Тобто шукаєте потрібний вам канал, переглядаєте, а історію вашого пошуку – при виході можна видалити,

– зазначив експерт.

І ще один важливий пункт: будь ласка, перевірте, чи є безпечним ваш додаток. У базі знань "Надійно" кажуть, що сервіс безпечний, якщо його створено не в Росії чи Китаї, а його розробник — відома компанія. Усе це можна загуглити – елементарна перевірка розкаже найважливіше: чи це не ворожий сервіс.

А ще перевірте, чи були зафіксовані випадки витоків даних користувачів цього VPN, і чи були успішні спроби його зламу. Гуглити краще англійською (data leak VPN, data breach VPN, hack VPN).

Рекомендації стосовно додатків

Щоб було простіше – ми підготували кілька рекомендацій, який саме VPN-сервіс буде корисним і не нашкодить вашій безпеці.

Доречно буде скористатися сайтом Privacy Tools. Там містяться найкращі VPN світу: ті, які безпечні, не скомпрометували себе витоком даних чи зв'язками із тоталітарними режимами.

"Я б рекомендував звернути увагу на ті з них, які використовують так звану функцію Kill Switch. Вона може по-різному називатися, але суть полягає в тому: VPN так влаштовані, що, буває, "відвалюються" вони – перестають працювати, а користувач цього не помічає. Таким чином він палить свій реальний IP провайдеру. Ніяких сигналів і повідомлень не вискакує. А Kill Switch – це штука, яка в таких випадках просто блокує доступ до інтернету", – зазначив експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун

Серед таких сервісів:

NordVPN (60 доларів/рік)

Surfshark (48 доларів/рік)

ExpressVPN (100 доларів/рік)

ProtonVPN (72 євро/рік)

Mullvad (60 євро/рік)

psiphon.ca (72 долари/рік)

Ці сервіси є платними, але вони добре зарекомендували себе на світовій арені. Однак вам не обов'язково передплачувати VPN на рік. Деякі додатки пропонують меншу оплату за коротший термін.

Якщо для вас це недоступно, скористайтеся рекомендаціями від бази знань "Надійно". Їх експерти пропонують такі безкоштовні VPN-сервіси:

TunnelBear

NewNode VPN.

Правозахисник Павло Лисянський також розповів ще одне важливе правило безпеки в інтернеті – "вичищати все", тобто чистити історію. Для цього зайдіть в Google i напишіть: "як мені почистити історію в Google, Youtube" і таке інше.

Варто підключати VPN і тоді, коли дзвоните рідним. І тут у нас є кілька рекомендацій:

Перша: якщо ви підключені до російських операторів, вас можуть відстежити спецслужби. Тож ліпше використовувати захищені мессенджери.

Це, наприклад, Signal, WhatsApp та Threema – хоч останній є платним. Ці додатки теж можна завантажити у віртуальних крамницях ваших телефонів чи ноутбуків. Ці програми підтримують наскрізне шифрування для всіх повідомлень за замовчуванням. Це такий спосіб передачі даних, в якому тільки користувачі, що беруть участь в спілкуванні, мають доступ до повідомлень.



Користуйтесь захищеними месенджерами / Інфографіка 24 Каналу

Друга порада – навіть коли дзвоните через захищені мессенджери, все одно вмикайте VPN. Це подвійний захист від чужого втручання у ваше приватне спілкування.

Правозахисник Павло Лисянський радить мати окремий телефон, з яким здійснювати виходи в інтернет.

"Тобто ось в тебе є один телефон – смартфон, яким ти користуєшся як телефоном. Пішов, поговорив там – можливо, соціальні мережі, але не політично. Інший телефон – який ніколи не підключати до 3G-мережі, відповідно, там не повинно бути SIM-карти Російської Федерації. І, відповідно, ти з цим телефоном через VPN вже виходиш і дивишся українські новини, український контент і таке інше", – радить правозахисник.

Низка інших рекомендацій, як зробити зв'язок безпечним:

1. Ретельно ставтесь до інформації, яку зберігаєте на телефоні. Очищайте фотографії, скриншоти та переписки, що можуть становити загрозу для вашої безпеки.

2. Користуйтеся секретними чатами – у деяких месенджерах, наприклад, телеграм чи інстаграм, можна надсилати повідомлення, які безповоротно зникнуть за деякий час.

3. Встановіть блокування на пристрій і двофакторну автентифікацію на важливих сервісах - поштова скринька, соцмережі, банківські акаунти тощо.

4. Зберігайте важливі документи на хмарних сервісах чи в прихованих альбомах.

5. І, звісно ж, використовуйте VPN, аби захистити свої персональні дані від ворога.

Поради для безпеки в інтернеті / Інфографіка 24 Каналу

Про інші важливі аспекти цифрової безпеки ми поговоримо у наступних випусках програми "Інфо-міст". Якщо у вас є рідні на тимчасово окупованих територіях – будь ласка, поділіться цим матеріалом із ними. Допоможіть цією інструкцією усім, хто потребує захисту персональних даних.

Цю статтю було підготовлено в рамках проекту ‘EU NEIGHBOURS east’. Думки, висловлені в статті, належать виключно автору.