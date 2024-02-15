Так, російські загарбники вже почали реалізацію активної фази операції. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

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Російська інформаційна операція "Перун"

Плани країни-терориста вкотре розсекретило ГУР. Зазначили, що почалася активна фаза інформаційної операції ворога під назвою "Перун".

️У межах цієї операції ворог планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола нашої держави з вигідних для Кремля позицій,

– попередили в ГУР.

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