Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко 14 лютого наголосив, що чутки про наступ є неправдивими. Повідомлення поширює ворог, а українцям не варто на них вестись.

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Північ України: реальні та фейкові загрози

Інформація про наступ російської армії на Півночі України є частиною інформаційно-психологічних операцій Кремля. Вона націлена на те, аби поширити панічні настрої та зневіру серед громадян нашої держави.

Реальної загрози немає, а наші ЗСУ сильні та готові давати відсіч. Не вірте фейкам та не піддавайтеся маніпуляціям! Ворог поширює ІПСО щодо наступу на півночі та окупації Сум,

– пише начальник МВА.



Як не піддаватися на ІПСО російських загарбників / Інфографіка 24 Каналу

Попри це, російські окупанти час-від-часу здійснюють спроби проникнення на територію Чернігівської та Сумської областей. Прикордонники зазначають, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються виявити розташування наших військ та мінувати території.

Інциденти з російськими диверсантами вже призвели до трагічних наслідків.

Нещодавно у Чернігівській області у селі Грем'яч ворожі війскові розстріляли цивільне авто, внаслідок чого загинув чоловік. Власне, скинули з дрона вибухівку.

Разом з тим в Сумській області внаслідок атаки диверсантів загинули двоє осіб. Російські військові обстріляли транспортний засіб із цивільними громадянами.

Важливо! Українські військові та прикордонники продовжують відстежувати активність ворога та забезпечувати безпеку на кордоні. Вони наголошують, що готові відповідати на будь-які провокації та захистити територію України.

Крім того, в Оперативному стратегічному угрупуванні "Північ" щодня повідомляють про обстріли прикордонних районів.

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 11 обстрілів (51 вибух) із різних видів озброєння", – констатували в Збройних Силах 14 лютого.

Влада закликає жителів відповідних районів евакуйовуватись та зменшити цим ризики для свого життя.