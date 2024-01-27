На Сумщині внаслідок обстрілу окупантів загинуло двоє цивільних. За цим фактом розпочали розслідування.

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Росіяни розстріляли автомобіль

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Правоохоронці встановили, що вранці 27 січня 2024 окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. У машині перебували 54-річний чоловік та його 68-річна сестра. Вони обоє загинули.

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Також мешканців прикордонних територій закликають бути обережними та евакуюватися у разі необхідності.

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