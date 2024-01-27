На Сумщине в результате обстрела окупантов погибли двое гражданских. По этому факту приступили к расследованию.

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При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Правоохранители установили, что утром 27 января 2024 года оккупанты обстреляли транспортное средство с гражданскими, которые ехали по дороге между двумя селами Хотинской общины Сумского района. В машине находились 54-летний мужчина и его 68-летняя сестра. Они оба погибли.

Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Также жители приграничных территорий призывают быть осторожными и эвакуироваться в случае необходимости.

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