Спикер Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова отметила, что граница с Беларусью считается Силами обороны направлением риска. Все из-за полномасштабной агрессии со стороны России.

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Какова ситуация на белорусской границе

Как пояснила Шеховцова, по состоянию на 25 января на участке украинско-белорусской границы активизация работы вражеских ДРГ не фиксируется. Однако такая опасность существует.

Мы постоянно следим за тем, что происходит по ту сторону государственной границы и продолжаем укреплять этот участок границы. Сейчас мы не отмечаем достаточное для повторного наступления количество сил России на территории Республики Беларусь, однако мы должны быть готовы к развитию любых событий и мгновенно среагировать на угрозу,

– отметила она.

Спикер посоветовала жителям приграничья быть бдительными и внимательными. Она призвала их оповещать соответствующие структуры в случае обнаружения подозрительных лиц или незнакомых предметов.

Что этому предшествовало

В среду, 24 января, Репкинский поселковый совет выложил в соцсетях обращение с предупреждением.

В связи с возможностью работы диверсионно-разведывательных сил противника на украинско-белорусском участке границы с целью провокации действий, предупреждаем о возможной опасности перемещения в пятикилометровой зоне от государственной границы Украины и возможности его избежания, особенно по объездным дорогам!

– говорится в сообщении.

Жителей общины призвали беречь себя и своих близких.

Какая ситуация на границах