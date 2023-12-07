Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления полковник Юрий Повх. Он также рассказал, как украинские защитники борются с российскими ДРГ, передает 24 Канал.

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Где россияне чаще всего применяют ДРГ

По словам Повха, больше всего провокаций происходит именно на территориях Черниговской и Сумской областей. В таких случаях украинские защитники оперативно выявляют врага и останавливают любые попытки провокаций.

При таких попытках наши наблюдательные посты проявляют эту активность врага, направляют действия артиллерии и таким образом прекращаются попытки ДРГ проникнуть на территорию Украины,

– сообщил Повх.

Он также добавил, что на границе с Беларусью враг продолжает сохранять военное присутствие, создавая тем самым напряжение. Впрочем, действий ДРГ, артиллерийских обстрелов на Волынском и Полесском направлениях не фиксируется. Обстановка на этом участке относительно спокойная.

Российские ДРГ активизировались на 2 направлениях

В последнее время российские ВРГ активизировались на 2 направлениях – на территории Харьковской и Черниговской областей. В частности, на Черниговщине враг пытается зайти на территорию области. В ОВА подчеркнули, что ВСУ работают для того, чтобы ситуация на границе была как можно безопаснее. Кроме того, на этом участке продолжают усиливать фортификацию для того, чтобы у российских ДРГ не было желания вторично уйти по Черниговщине.

В последнее время российские ДРГ пытаются зайти и на территорию Харьковской области. Эксперты предполагают, что оккупанты активизировались на этом участке фронта по нескольким причинам:

уточнение информации;

подготовка к операциям;

выполняются работа по нанесению ударов по критической инфраструктуре;

умышленное уничтожение украинских гражданских, солдат, пограничников для создания тяжелого психологического положения.

Кроме того, Россия может использовать ДРГ в собственных информационно-психологических операциях.