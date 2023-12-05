Такое мнение 24 Каналу выразил главный редактор "Общественное.Сумы" Андрей Крамченков, заметив, что в течение 3 декабря было зафиксировано 10 взрывов из миномета, обычно цифра значительно больше и достигает 100 – 150. По его словам, в плохие дни количество обстрелов из разного вида оружия доходит до отметки 260.

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Есть ли угроза проникновения ДРГ

Граница с Россией достигает более 560 км. Она проходит по полям, посадкам, но в основном это леса. Соответственно, возрастает угроза проникновения диверсионно-разведывательных групп. Такие сообщения приходят от высшего военного командования.

Верифицировать все рассказы о ДРГ невозможно, потому что в так называемую "красную 5-километровую зону" съемочные группы не пускают. Следовательно, об этом можно говорить, ссылаясь только на официальные источники. Очевидно, угроза ДРГ существует, а граница, которая на карте нарисована просто красной линией, в реальности выглядит совсем другой.

Через границу постоянно проходят обстрелы, а спокойные ночи стали исключением. Россияне в основном применяют минометы, а также ствольную, реактивную артиллерию, даже сбрасывают управляемые авиационные бомбы, заходят ДРГ. Очень редко, но прилетают крылатые ракеты,

– рассказал Андрей Крамченков.

Отдельно следует упомянуть борьбу в электромагнитном секторе, то есть о средствах радиоэлектронной разведки. Ведется так называемая дуэль, чтобы одна сторона могла применить FPV дрон, а другая его "подавить". Залет разведывательных дронов, сброс боеприпасов – все это есть, ведь идет постоянная борьба через границу.

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Какова цель российских ДРГ

Сейчас количество обстрелов стало меньше. Что касается того, почему так произошло, можно выдвигать лишь гипотезы. Возможно, враг экономит боеприпасы, но это не значит, что в ближайшее время интенсивность не возобновится.

Подразделения, которые несут свою службу в Сумской области, находятся в постоянном напряжении и также чувствуют себя на линии фронта,

– заметил Крамченков.

О целях российских ДРГ профессионально говорят только военные в штабах. Мы можем лишь предполагать, что они заходят с целью разведки, подготовки диверсий, уничтожения блокпостов. Однако все это предположение, потому что официальная информация поступает редко.

"Угроза ДРГ остается. Подразделения, которые переводят в Сумскую область для того, чтобы они отдохнули от боев на Донбассе или на Юге, часто могут быть удивлены активностью врага на этом направлении. Здесь нет ежедневных боев, но угроза есть, поэтому бдительность надо сохранять", – подытожил Андрей Крамченков.

Из-за обстрелов Сумщины погибли люди