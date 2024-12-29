Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ДТЭК и облэнерго.

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Где ввели аварийные отключения света

Так, в Сумской области с 17:00 введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3 очередей, сообщает АО "Сумыоблэнерго". То есть графики почасовых отключений не применяются. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.

Также по распоряжению Укрэнерго график аварийных отключений в 17:04 ввели в Кировоградской области, пишет "Кировоградоблэнерго".

Уважаемые потребители, обратите внимание: в случае одновременного введения в действие ГАВ и ГПВ время отключения по вашему графику может быть увеличено,

– указывают энергетики.

Кроме этого экстренные отключения ввели и в Донецкой области. Графики пока не действуют, сообщили, отмечают в ДТЭК Донецкие электросети.

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Заметим, всего Россия нанесла 13 массированных ударов по украинской энергосистеме с начала 2024 года. Возвращение графиков отключений в январе зависит от того, будет ли Россия снова бить по энергосистеме.