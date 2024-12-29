Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення ДТЕК та обленерго.

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Де ввели аварійні відключення світла

Так, у Сумській області з 17:00 введено графіки аварійних відключень для 1, 2, 3 черг, повідомляє АТ "Сумиобленерго". Тобто графіки погодинних відключень не застосовуються. Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних.

Також за розпорядженням Укренерго графік аварійних відключень о 17:04 ввели у Кіровоградській області, пише "Кіровоградобленерго".

Шановні споживачі, зверніть увагу: у разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено,

– вказують енергетики.

Окрім цього екстрені відключення ввели й у Донецькій області. Графіки наразі не діють, повідомили, зазначають у ДТЕК Донецькі електромережі.

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Зауважимо, всього Росія завдала 13 масованих ударів по українській енергосистемі з початку 2024 року. Повернення графіків відключень у січні залежить від того, чи буде Росія знову бити по енергосистемі.