28 ноября около 12:30 россияне открыли огонь из РСЗО по населенному пункту Сумской области.

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Семилетняя девочка скончалась в больнице

Вражеская атака разрушила не менее 5 частных домов. Из-под завалов вытащили тела двух погибших женщин. Еще двое мужчин получили ранения.

Также оккупанты забрали жизнь 7-летней девочки. В момент обстрела она вместе с отчимом находилась в автомобиле. Оба получили ранения. Однако впоследствии стало известно, что ребенок умер в больнице.

Между тем, Сумская областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством.

Последствия очередного преступления России / Фото Сумская областная прокуратура

Оккупанты ударили ракетой по жилому району Запорожья