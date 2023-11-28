28 ноября около 12:30 россияне открыли огонь из РСЗО по населенному пункту Сумской области.
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Семилетняя девочка скончалась в больнице
Вражеская атака разрушила не менее 5 частных домов. Из-под завалов вытащили тела двух погибших женщин. Еще двое мужчин получили ранения.
Также оккупанты забрали жизнь 7-летней девочки. В момент обстрела она вместе с отчимом находилась в автомобиле. Оба получили ранения. Однако впоследствии стало известно, что ребенок умер в больнице.
Между тем, Сумская областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством.
Последствия очередного преступления России / Фото Сумская областная прокуратура
Оккупанты ударили ракетой по жилому району Запорожья
- Утром 28 ноября противник нанес ракетный удар по Запорожью.
- Повреждены семь многоэтажных домов. В них выбиты окна.
- В Запорожской ОВА уточнили, что россияне ударили по городу баллистической ракетой типа "Искандер". Враг атаковал территорию предприятия в одном из районов Запорожья.
- Один человек получил легкое ранение.