По состоянию на утро 28 ноября зафиксировано повреждение семи многоэтажек в результате атаки России. Взрывная волна повредила окна домов.
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Взрывная волна повредила окна домов
Последствия ракетного удара ликвидируют коммунальные службы. Также специалисты муниципальной аварийной службы закрывают выбитые окна.
Последствия ракетного удара по Запорожью / Фото соцсети Куртева
На месте атаки россиян развернута палатка городского совета и дежурят два коммунальных автобуса, в которых представители райадминистрации и соцработники фиксируют повреждения и предоставляют людям консультации.
После ракетного удара в Запорожье повреждены многоэтажки / Фото соцсети Куртева
Последствия ракетного удара по Запорожью: смотрите видео
Больше деталей об ударе по Запорожью
Около восьми утра в Запорожье и области объявили о воздушной тревоге, предупредив об угрозе баллистики. Около 08:50 в Запорожье раздались громкие взрывы.
В Запорожской ОВА сообщили, что россияне ударили по городу баллистической ракетой типа "Искандер". Противник атаковал по территории предприятия в одном из районов Запорожья.
В результате ракетного удара россиян известно об одном легко раненом человеке.
Кроме Запорожья, 28 ноября российские оккупационные войска атаковали и другие регионы. Ночью россияне атаковали Хмельницкую область с помощью одного "Шахеда".
Враждебный дрон-камикадзе был обезврежен в Староконстантиновской общине. В результате падения обломков были повреждены по меньшей мере два частных дома.
Ночью на восточном направлении враг применял авиационную ракету. Российские оккупанты атаковали Кривой Рог.
В конце концов, с утра противник атаковал Одесскую область. В регионы слышали звуки во время воздушной тревоги и предупреждения от воздушных сил о ракетной опасности.