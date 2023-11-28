Взрыв в городе раздался ориентировочно в 8:51 28 ноября. В Запорожской ОВА рассказали, что, к сожалению, в результате действий оккупантов есть раненые, пишет 24 Канал.
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Чем враг атаковал Запорожье
В 08:51 (28 ноября – 24 Канал), во время воздушной тревоги, враг нанес один ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья. В настоящее время тип ракеты уточняется. Предварительно – одна из модификаций баллистической ракеты "Искандер",
– заявили в ОВА.
Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко пояснил, что, по предварительным данным, по состоянию на 9:43 28 ноября известно об одном легко раненом человеке.
Кроме того, взрывная волна повредила:
- один из магазинов, расположенных рядом с местом удара;
- окна в трех многоэтажных домах;
- окна в трех образовательных заведениях.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что состояние раненого – не тяжелое. Власти продолжают обследовать территорию.
Городские власти призвали людей, чьи дома получили повреждения, звонить по номерам:
- 15-80 – из стационарных;
- с мобильных: (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.
Россия атаковала Хмельнитчину и Кривой Рог
- Утром 28 ноября вражеский дрон-камикадзе типа "Шахед" ударил по Хмельницкой области. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что враг направил оружие в сторону Староконстантинова.
- В Хмельницкой ОВА сообщили, что в Хмельницкой области работала ПВО. К сожалению, обломки свалились на крышу частного дома на территории Хмельницкого района. Люди не травмировались, пожар не вспыхнул.
- Посреди ночи против 28 ноября оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетой. Предварительно говорится о ракете типа Х-59. В Днепропетровской ОВА заявили, что последствия атаки по городу еще устанавливают.