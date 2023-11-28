Вибух в місті пролунав орієнтовно о 8:51 28 листопада. У Запорізькій ОВА розповіли, що, на жаль, внаслідок дій окупантів є поранені, пише 24 Канал.
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Чим ворог атакував Запоріжжя
О 08:51 (28 листопада – 24 Канал), під час повітряної тривоги, ворог завдав один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо – одна з модифікацій балістичної ракети "Іскандер",
– заявили в ОВА.
Глава Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко пояснив, що, за попередніми даними, станом на 9:43 28 листопада відомо про одну людину з легким пораненням.
Окрім того, вибухова хвиля пошкодила:
- один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару;
- вікна в трьох багатоповерхових будинках;
- вікна у трьох освітніх закладах.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що стан пораненого – не важкий. Влада продовжує обстежувати територію.
Міська влада закликала людей, чиї оселі зазнали пошкоджень, телефонувати за номерами:
- 15-80 – зі стаціонарних;
- з мобільних: (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.
Росія атакувала Хмельниччину та Кривий Ріг
- Вранці 28 листопада ворожий дрон-камікадзе типу "Шахед" вдарив по Хмельницькій області. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ворог скерував зброю у напрямку Старокостянтинова.
- У Хмельницькій ОВА повідомили, що у Хмельницькій області працювала ППО. На жаль, уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Люди не травмувались, пожежа не спалахнула.
- Посеред ночі проти 28 листопада окупанти вдарили по Кривому Розі ракетою. Попередньо мовиться про ракету типу Х-59. У Дніпропетровській ОВА заявили, що наслідки атаки по місту ще встановлюють.