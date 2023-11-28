За попередніми даними, по місту росіяни пустили ракету типу Х-59. Наразі всі наслідки атаки ще уточнюються на місці подій.

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Що відомо про атаку по Кривому Рогу

Повітряні сили попередили про небезпеку жителів Кривого Рогу близько 2 години 9 хвилин. Військові зазначили, що була ціль, яка рухалася на місто.

Увага! Ракета у напрямку Кривого Рогу!

– мовиться у дописі Повітряних сил.

У моніторинговому телеграм-каналі Monitor припустили, що росіяни могли пустити ракету типу Х-59. Зокрема, цю повітряну ціль окупанти запускають зі своєї тактичної авіації.

Згодом у Monitor зауважили, що ціль припинила своє існування у межах Дніпропетровської області. Однак закликали жителів Кривого Рогу не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.

Уже зранку очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що агресор таки вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Однак всі деталі зараз встановлюються.

"Минулося без загиблих та постраждалих. Інформацію щодо збитків, які заподіяли окупанти, уточнюють рятувальники", – написав він.

Про ситуацію у Кривому Розі висловився і начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Він наголосив, що ситуація наразі контрольована.

Вілкул розповів, що, попри ракетну атаку, у Криворізькому районі обстрілів – не було.

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