У Хмельницькій ОВА розповіли, що під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Варто зауважити, що дрони атакували західний регіон орієнтовно о 5:37 28 листопада, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку ворожих дронів на Хмельниччину
Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ворожі "Шахеди" росіяни скерували у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
Перший заступник глави Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін написав орієнтовно перед 6 годиною ранку 28 листопада, що у Хмельницькому районі (де й розташований Старокостянтинів) працює ППО. Він закликав людей перейти в укриття.
Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району,
– заявив посадовець.
Проте він запевнив, що пожежі немає, травмованих також. Всі відповідні служби вже працювали на місці події.
Росія взимку битиме по енергосистемі України
- Україна попереджала, що Кремль не відмовився від планів атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Британська розвідка у листопаді пояснювала, що Росія вже два місяці не застосовує проти України крилатих ракет повітряного базування Х-101 та Х-555. Все це окупанти роблять для того, щоб сформувати бойовий простір перед потенційною зимовою кампанією проти енергоінфраструктури України.
- Розвідка попереджала, що окупанти накопичили орієнтовно 800 ракет, якими можуть взимку вдарити по енергетичній інфраструктурі України. З них 350 – це ракети Х-101/555 і "Калібр".
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що потужний вітер та сніг може вплинути на атаки росіян. Адже на роботу дронів потужність вітру таки впливає – вітер може здувати ворожі "Шахеди". Щодо авіації, то перепади температури з "мінусової" на "плюсову" можуть призвести до обмерзання фюзеляжу літаків.