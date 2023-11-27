Погана видимість, яку зараз можна спостерігати в Україні та сильні пориви вітру, впливають на роботу авіації. Також ці фактори мають вплив і на здатність Росії "прицільно" бити дронами.

Дивіться також Скло потріскало, замки повиривало: у Києві уламок дрона Росії пошкодив Патріарший собор УГКЦ

Що відомо про загрози "Шахедів" в заметіль

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що на роботу БпЛА впливає потужність вітру, їх може просто здувати.

Якщо сильний вітер, то це може впливати, бо може просто здувати ті безпілотники. Менше це впливає на крилаті ракети. А БпЛА – це фактично літак, який має свої льотні характеристики, потужність, дальність польоту, тому негода дещо впливає,

– зазначив Юрій Ігнат.

Водночас речник ПС ЗСУ попередив, що різкі перепади температури з "мінусової" на "плюсову" можуть призвести до обмерзання фюзеляжу літаків. Це ускладнює роботу авіації.

Ігнат зазначив, що погані погодні умови негативно впливають і на роботу ППО. За його словами, якщо зенітно-ракетні системи можуть без проблем знищувати літальні апарати, засоби повітряного нападу ворога, тобто крилаті ракети, дрони, то вже для мобільних вогневих груп погана видимість є дуже негативним фактор щодо ефективності їх роботи.

Крім цього, Ігнат зазначив, що сьогоднішня ніч (27 листопада) була для українців досить спокійною у порівнянні з попередніми днями.

За його словами, цієї ночі "були моменти застосування ракет Х-59, але безуспішно для ворога". Він зазначив, що дронів не було, бо, мабуть, противник вирішив перепочити після великої партії, яку запустив позаминулої ночі.

Атаки дронами: останні новини