У ніч проти 25 листопада російські окупанти випустили 75 безпілотників по Києву. Згодом в Українській греко-католицькій церкві розповіли про пошкодження святині в Дніпровському районі, на яку впав уламок ворожого дрона.

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"Шахед" пошкодив церкву УГКЦ в Києві

Власне, БпЛА збили Сили ППО неподалік від Патріаршого собору Воскресіння Христового і резиденції глави УГКЦ. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна у святині – більших руйнувань зазнала багатоповерхівка поблизу храму.

Унаслідок атаки дронів на Київ було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні Патріаршого собору. Вибуховою хвилею повибивало склопакети. Була пошкоджена фурнітура на чотирьох дверях храму, із дверних замків все повиривало,

– розповів Василь Букатюк, директор Будівельної дирекції при Патріархові УГКЦ.

За його словами, окрім того, постраждала і резиденція глави церкви, зафіксовано незначні пошкодження фасаду Патріаршого собору: "У Патріаршій резиденції та Патріаршій курії пошкоджена фурнітура трьох дверей".

На його території святині зібрали багато уламків безпілотника різного розміру. "В обмін на подарунки від святого Миколая матимемо оригінальні сувеніри", – пожартував Блаженніший Святослав.

Росія атакувала Київ – пошкодила Патріарший собор / Фото УГКЦ

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