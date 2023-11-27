В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили 75 беспилотников по Киеву. Впоследствии в Украинской греко-католической церкви рассказали о повреждении святыни в Днепровском районе, на которую упал обломок вражеского дрона.

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Собственно, БПЛА сбили Силы ПВО недалеко от Патриаршего собора Воскресения Христова и резиденции главы УГКЦ. Ударная волна повредила дверь и выбила окна в святыне – большие разрушения получила многоэтажка вблизи храма.

В результате атаки дронов на Киев было повреждено шесть окон в подвальном помещении Патриаршего собора. Взрывной волной выбило стеклопакеты. Была повреждена фурнитура на четырех дверях храма, из дверных замков все вырывало.

– рассказал Василий Букатюк, директор Строительной дирекции при Патриархе УГКЦ.

По его словам, кроме того, пострадала и резиденция главы церкви, зафиксированы незначительные повреждения фасада Патриаршего собора: "В Патриаршей резиденции и Патриаршей курии повреждена фурнитура трех дверей".

На его территории святыни собрали много обломков беспилотника разного размера. "В обмен на подарки от святого Николая будем иметь оригинальные сувениры", – пошутил Блаженнейший Святослав.

Россия атаковала Киев – повредила Патриарший собор / Фото УГКЦ

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