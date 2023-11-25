Народный депутат Верховной Рады Роман Грищук создал пост в соцсетях. Политик поделился кадрами с последствиями атаки российских дронов на Киев.

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Что сказал депутат

Парламентарий отметил, что оккупанты атаковали Украину в годовщину Голодомора.

Детский сад в Соломенском районе после атаки "Шахедов". В годовщину Голодомора Москва продолжает свою политику уничтожения украинцев. Прямо. Не скрывая. Регулярно,
– написал народный избранник.

Грищук показал фото, на котором можно увидеть частично разрушенный детсад. Одного из помещений на втором этаже просто нет. Территория вокруг здания усеяна обломками фасада.

Нардеп Грищук показал садик в Соломенском районе Киева после атаки дронами 25 ноября
Детсад в Киеве после атаки России / Фото Романа Грищука

Что известно о ночной атаке Россию 25 ноября

  • В ночь на 25 ноября Россия выпустила 75 дронов-камикадзе, что стало рекордом. Большинство из этих ударных БПЛА враг направился на Киев.
  • Нашим защитникам удалось сбить 71 "Шахед". Оккупанты запускали эти дроны из Приморско-Ахтарска и Курской области.
  • В результате падения обломков БПЛА в разных районах Киева произошли возгорания. Также из-за атаки в столице были проблемы с энергоснабжением.
  • Кроме этого были разрушения. Так, в Соломенском районе Киева у людей выбило стекла, а еще там в одном из домов обрушился второй этаж. Сотрудники ГСЧС спасли двух женщин из-под завалов.
  • Известно как минимум о 5 пострадавших людях в столице. Среди них есть 11-летний ребенок.