Народный депутат Верховной Рады Роман Грищук создал пост в соцсетях. Политик поделился кадрами с последствиями атаки российских дронов на Киев.

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Что сказал депутат

Парламентарий отметил, что оккупанты атаковали Украину в годовщину Голодомора.

Детский сад в Соломенском районе после атаки "Шахедов". В годовщину Голодомора Москва продолжает свою политику уничтожения украинцев. Прямо. Не скрывая. Регулярно,

– написал народный избранник.

Грищук показал фото, на котором можно увидеть частично разрушенный детсад. Одного из помещений на втором этаже просто нет. Территория вокруг здания усеяна обломками фасада.



Детсад в Киеве после атаки России / Фото Романа Грищука

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