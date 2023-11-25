Президент Латвии показал, как они находились в укрытии. В подписи под фотографией чиновник отметил, что кадры сделаны в 5:10 25 ноября.

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Президент Латвии показал, как находился в киевском укрытии

25 ноября, 05:10 утра, Киев,

– написал Эдгарс Ринкевичс.



Президент Латвии показал, как находился в укрытии во время атаки дронами / Фото соцсети Х, известной как твиттер

Кстати, 24 ноября Эдгарс Ринкевичс во время визита в Украину:

посетил несколько объектов в Черниговской области, которые отстраивали на средства Латвии;

встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним двусторонние отношения и поддержку ЕС и НАТО.

Последние заявления президента Латвии

Эдгардс Ринкевичс заявил в эфире телеканала TV3, как пишет Delfi, что страны ЕС и НАТО должны увеличить свои мощности в оборонной промышленности, чтобы производить необходимое вооружение для себя и для Украины. Латвийский президент сказал, что хотим мы этого или нет, но Европа должна вооружаться.

На пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент Латвии заверил, что Европейский Союз, несмотря на сопротивление отдельных государств-членов, примет все положительные для Украины решения.

Иногда приходится тратить немало усилий, много времени. И, к сожалению, в известной степени это очень раздражает. Нам всем нужно принять определенное решение быстро, ведь Украина нуждается в этой поддержке, а политический процесс длительный. Но в конце концов решения принимаются,

– заверил политик.

По его мнению, возможно, ЕС понадобится больше обсуждений, больше времени, однако единство Европейского Союза останется и он сможет принять необходимые решения, не только по поддержке Украины, но и по переговорному процессу с нашей страной.