️️ После российского обстрела ударными дронами-камикадзе в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений. Продолжается выяснение причин.

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Электроснабжение возобновили

Ремонтные бригады ДТЭК сразу после появления проблемы выехали на место аварий и максимально оперативно возобновляли электроснабжение.

Пока все жители столицы снова со светом,

– говорится в сообщении.

Никаких графиков отключений не используют.

Во время атаки отключались воздушные линии

Утром 25 ноября во время масштабных обстрелов в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались жилые дома и учреждения в центральной части города.

Также во время обстрела в Киевской области отключались воздушные линии 330 киловатт.

Предварительная причина – повреждение в результате обстрела,

– говорится в сообщении.

Россия утром 25 ноября атаковала Киев