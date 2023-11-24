Об этом в эфире телемарафона заявил глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он также проанализировал нынешнюю ситуацию в энергосистеме, передает 24 Канал.

Важно Потребление электроэнергии растет, а в системе – дефицит: в Укрэнерго обратились к украинцам

При каких условиях удастся избежать аварийных отключений

Сейчас ситуация в энергосистеме лучше, чем в прошедшие 2 дня. Как пояснил Кудрицкий, сегодня дефицита нет и он не прогнозируется на выходных. Впрочем, на следующей неделе снова может возникать дефицит в энергосистеме. Тогда "Укрэнерго" придется искать инструменты, чтобы компенсировать недостаток электроэнергии от электростанций. Кудрицкий объяснил, что дефицит может быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы, запросом аварийной помощи, которым Украина пользовалась уже дважды на этой неделе.

Вместе с тем, в "Укрэнерго" надеются, что аварийность блоков на электростанциях на следующей неделе будет ниже и в распоряжении будет больше генерации для того, чтобы покрывать потребление. Кудрицкий также призвал украинцев прислушиваться к советам энергетиков и экономно потреблять электроэнергию. В таком случае аварийных отключений удастся избежать.

Если украинцы будут прислушиваться к советам и экономить электроэнергию, а это касается не только домохозяйств, но и предприятий, то у нас есть шансы обойтись и без аварийных отключений. Но это при условии, что не будет высокой аварийности на электростанциях и что мы будем использовать ту возможность импорта из Европы, которую "Укрэнерго" открывает для украинской энергосистемы,

– подчеркнул Кудрицкий.

Энергетические объекты будут иметь трехуровневую защиту

Украинскую энергосистему готовят не только к похолоданию, но и к возможным российским атакам. Так, аналитик энергетических рынков Максим Белявский в комментарии 24 Каналу рассказал, что Украина готовит трехуровневую защиту своих энергетических объектов на случай повторения российских воздушных ударов.

Естественно, подробности о перечне защищенных объектов секретны. Впрочем, Белявский рассказал кое-какие детали. По его словам, на первом уровне объекты энергетической инфраструктуры защищают от обломков, которые могут повредить узлы энерготехнического оборудования.

Второй уровень заключается в защите от непосредственного механического проникновения снаряда или носителя взрывчатки. И наконец, третий уровень защиты должен амортизировать взрывную волну от российского удара.