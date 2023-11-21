Об этом 24 Каналу рассказал аналитик энергетических рынков Максим Белявский. Он отметил, что, сооружая три уровня защиты для критической инфраструктуры, Украина пытается лучше подготовиться к отопительному сезону.

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В чем заключается трехуровневая защита

Первый уровень угрозы, которому готовится противодействовать Агентство восстановления и развития инфраструктуры, – это обломки, которые могут повредить узлы энерготехнического оборудования.

Второй уровень заключается в защите от непосредственного механического проникновения снаряда или носителя взрывчатки. И наконец третий уровень защиты должен амортизировать взрывную волну от российского удара.

Максим Белявский о трех уровнях защиты критической инфраструктуры: смотрите видео

"Именно поэтому и идет речь о трех уровнях защиты. То есть есть три цели или задачи, которые так или иначе выполняют эти уровни защиты. Я верю в то, что такая работа проводится, и Украина делает все возможное и невозможное, чтобы подготовиться к очередному отопительному сезону во время полномасштабного вторжения России", – отметил аналитик.

Подробности: по словам Мустафы Найема, первым уровнем защиты Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области, вторым – 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях и третьим – 22 подстанции в 14 областях.

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