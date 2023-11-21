Про це 24 Каналу розповів аналітик енергетичних ринків Максим Білявський. Він зазначив, що споруджуючи три рівні захисту для критичної інфраструктури, Україна намагається краще підготуватися до опалювального сезону.

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В чому полягає трирівневий захист

Перший рівень загрози, якому готується протидіяти агентство відновлення та розвитку інфраструктури – це уламки, що можуть пошкодити вузли енерготехнічного обладнання.

Другий рівень полягає у захисті від безпосередньо механічного проникнення снаряду або носія вибухівки. І нарешті третій рівень захисту має на меті амортизувати вибухову хвилю від російського удару.

Максим Білявський про три рівні захисту критичної інфраструктури: дивіться відео

"Саме тому і йде мова про три рівні захисту. Тобто, є три цілі або завдання, які так чи інакше виконують ці рівні захисту. Я вірю в те, що така робота проводиться й Україна робить усе можливе й неможливе, щоб підготуватися до чергового опалювального сезону під час повномасштабного вторгнення Росії", – зазначив аналітик.

Подробиці: за словами Мустафи Найєма, першим рівнем захисту Агентство відновлення захищає 90 об'єктів у 21 області, другим – 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях і третім – 22 підстанції у 14 областях.

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