Про це пише 24 Канал з посиланням на CBS News. Під час минулих протестів на початку лютого учасники акції пропонували відправити Маска на Марс.
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Американці проти Трампа
Протести знову охопили всю країну. Організатором знову виступив рух #50501, який закликає провести 50 протестів в усіх 50 штатах в один день.
Цього разу протести вийшли "тематичними". У третій понеділок лютого в США відзначають День президента. Тож гаслами стали "Не мій день президента" і "Без королів у день президента". Останнє обігрує зображення Трампа у королівській короні, яке виклав Білий дім.
На вулиці вийшли тисячі. Попри це, заходи проходять мирно – люди співають, несуть плакати. Мороз і сніг не зупинили обурених громадян. Щоправда, в штаті Аризона вони не змогли потрапити в урядову будівлю.
Дивіться відео протестів у США:
Деякі гасла:
- "Це переворот";
- "Боягузи вклоняються Трампу, патріоти, вставайте";
- "Іммігранти роблять Америку великою знову".
Один із плакатів зобразив дядька Сема, який каже "Я хочу, щоб ти чинив опір".
Кумедно, та у Вест-Палм-Біч відбулися контрдемонстрації на підтримку Трампа. Прихильники президента зібралися біля Міжнародного гольф-клубу Трампа.
Раніше ми писали, що рейтинг Трампа знижується. І якщо за деякими показниками він утратив лише кілька відсотків, то за іншими – одразу десять.