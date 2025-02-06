Окрему увагу учасники акцій приділили фігурі Ілона Маска. Мільярдер уже встиг не тільки зробити скандальні заяви, але й жести. У буквальному сенсі слова. Трамп навіть був змушений сказати, що Маск не може нічого робити без схвалення адміністрації.

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Що відомо про протести #50501 проти Трампа

Протести відбулися у Філадельфії, Міннесоті, Мічигані, Техасі, Вісконсині, Алабамі та Індіані. Люди виступили проти політики Трампа, зокрема, його рішень щодо іммігрантів і ЛГБТ-спільноти. А також заяв щодо Сектору Гази.

Ось лише деякі гасла: "Ні нацистському сміттю!", "Іммігранти зроблять Америку великою", "Іммігранти збудували Америку", "Моє тіло – мій вибір", "Трамп не сильна людина, він шахрай", "USAID рятує життя".

Одна з родин іммігрантів взяла на протест дитину. На спині в малюка був плакат "Мої батьки не злочинці".

Протести у США проти Трампа і Маска / Скриншоти 24 Каналу

"Ненависть не зробить Америку великою", "Пишаюся бути донькою іммігрантів", "Ми не голосували за Маска", "Ні зрадникам", "Врятуйте демократію", свідчили плакати.

Протестувальники нагадали, що з великою владою приходить велика відповідальність. Дехто навіть закликав заарештувати Ілона Маска або відправити його на Марс, а Трампу оголосити імпічмент. Американці проти "захоплення влади мільярдерами". Також вони засудили так званий Проєкт 2025.

Люди координували свої дії через інтернет завдяки хештегам #buildtheresistance і #50501. Цифри "50501" означають заклик провести 50 протестів в усіх 50 штатах в один день.

Таким чином, учасники протестів у США активно обігрували гасло Трампа "Зробимо Америку знову великою". І показали згенерований ШІ малюнок, де Трамп і Маск цілуються. Це продовжує політичну традицію, адже колись дуже популярним було графіті "Братній поцілуй" на Берлінській стіні. Там зобразили Брєжнєва та очільника Німецької демократичної республіки Еріха Хонекера з підписом "Боже, допоможи мені вижити серед цієї смертельної любові".