Отдельное внимание участники акций уделили фигуре Илона Маска. Миллиардер уже успел не только сделать скандальные заявления, но и жесты. В буквальном смысле слова. Трамп даже был вынужден сказать, что Маск не может ничего делать без одобрения администрации.

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Что известно о протестах #50501 против Трампа

Протесты прошли в Филадельфии, Миннесоте, Мичигане, Техасе, Висконсине, Алабаме и Индиане. Люди выступили против политики Трампа, в частности, его решений в отношении иммигрантов и ЛГБТ-сообщества. А также заявлений по Сектору Газа.

Вот лишь некоторые лозунги: "Нет нацистскому мусору!", "Иммигранты сделают Америку великой", "Иммигранты построили Америку", "Мое тело – мой выбор", "Трамп не сильный человек, он мошенник", "USAID спасает жизни".

Одна из семей иммигрантов взяла на протест ребенка. На спине у малыша был плакат "Мои родители не преступники".

Протесты в США против Трампа и Маска / Скриншоты 24 Канала

"Ненависть не сделает Америку великой", "Горжусь быть дочерью иммигрантов", "Мы не голосовали за Маска", "Нет предателям", "Спасите демократию", свидетельствовали плакаты.

Протестующие напомнили, что с большой властью приходит большая ответственность. Некоторые даже призвал арестовать Илона Маска или отправить его на Марс, а Трампу объявить импичмент. Американцы против "захвата власти миллиардерами". Также они осудили так называемый Проект 2025.

Люди координировали свои действия через интернет благодаря хэштегам #buildtheresistance и #50501. Цифры "50501" означают призыв провести 50 протестов во всех 50 штатах в один день.

Таким образом, участники протестов в США активно обыгрывали лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой". И показали сгенерированный ИИ рисунок, где Трамп и Маск целуются. Это продолжает политическую традицию, ведь когда-то очень популярным было граффити "Братский поцелуй" на Берлинской стене. Там изобразили Брежнева и главу Германской демократической республики Эриха Хонекера с подписью "Боже, помоги мне выжить среди этой смертельной любви".