Про це повідомили в Мінінфраструктури. Ще 2 356 обладнаних пунктів вже готові до відкриття, передає 24 Канал.
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Як знайти Пункти незламності
Наприкінці жовтня у Дії з'явилася нова послуга – мапа Пунктів незламності. ️Вона запрацювала майже для всіх областей. Виняток, з міркувань безпеки, – Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська.
В Україні запрацювали майже 11 тисяч Пунктів незламності / Інфографіка Мінінфраструктури
Як знайти Пункт незламності в Дії
Зайдіть у застосунок, натисніть послуги — Пункти незламності, виберіть свою область та завантажте мапу. Перейдіть до неї й надайте доступ до своєї геолокації.
Дія покаже Пункти незламності в радіусі 1,5 кілометра. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти Пункти вручну. Окрім того, застосувати фільтри та прокласти маршрут. Серед фільтрів: інтернет, мобільний зв'язок, генератор, пандус тощо.
Інтернет знадобиться тільки один раз — при завантаженні мапи. Далі зможете користуватися сервісом офлайн.
Джерело: Дія
Пункти незламності / Інфографіка 24 Каналу