Про це повідомили в Мінінфраструктури. Ще 2 356 обладнаних пунктів вже готові до відкриття, передає 24 Канал.

Читайте також Щоб не було блекаутів взимку: енергооб'єкти України отримали трирівневий захист

Як знайти Пункти незламності

Наприкінці жовтня у Дії з'явилася нова послуга – мапа Пунктів незламності. ️Вона запрацювала майже для всіх областей. Виняток, з міркувань безпеки, – Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська.

В Україні запрацювали майже 11 тисяч Пунктів незламності / Інфографіка Мінінфраструктури

Як знайти Пункт незламності в Дії Зайдіть у застосунок, натисніть послуги — Пункти незламності, виберіть свою область та завантажте мапу. Перейдіть до неї й надайте доступ до своєї геолокації.



Дія покаже Пункти незламності в радіусі 1,5 кілометра. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти Пункти вручну. Окрім того, застосувати фільтри та прокласти маршрут. Серед фільтрів: інтернет, мобільний зв'язок, генератор, пандус тощо.



Інтернет знадобиться тільки один раз — при завантаженні мапи. Далі зможете користуватися сервісом офлайн.



Джерело: Дія