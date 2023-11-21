Об этом сообщили в Мининфраструктуры. Еще 2 356 оборудованных пунктов уже готовы к открытию, передает 24 Канал.

Читайте также Чтобы не было блекаутов зимой: энергообъекты Украины получили трехуровневую защиту

Как найти Пункты несокрушимости

В конце октября у Дии появилась новая услуга – карта Пунктов несокрушимости. ️Она заработала почти для всех областей. Исключение из соображений безопасности – Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская.

В Украине заработали почти 11 тысяч Пунктов несокрушимости / Инфографика Мининфраструктуры

Как найти Пункт несокрушимости в Дии Зайдите в приложение, нажмите услуги — Пункты несокрушимости, выберите область и загрузите карту. Перейдите к ней и предоставьте доступ к своей геолокации.



Дия покажет Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 километра. Если вы не хотите делиться своим расположением, можете найти Пункты вручную. Кроме того, применять фильтры и проложить маршрут. Среди фильтров: интернет, мобильная связь, генератор, пандус и так далее.



Интернет понадобится только один раз – при загрузке карты. Далее сможете пользоваться сервисом оффлайн.



Источник: Дия