Зеленський висловив думу, що наразі Україна краще готова до обстрілів, аніж торік. Зокрема, як каже президент, Україна в кращому становищі з точки зору ППО.

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Україна в кращому становищі з точки зору ППО

Водночас глава держави висловив сумнів, що Росія використовуватиме менше зброї дня нових атак на енергомережі України.

Я вважаю, що ми краще підготовлені до зими, ніж раніше. Але я не думаю, що Росія використовуватиме менше зброї. Зима буде важкою. З точки зору протиповітряної оборони ми знаходимося в кращому становищі, ніж минулої зими,

– заявив Зеленський.

Також президент раніше заявив, що Україна потребує більше систем ППО. За його словами, Харків, а також Донеччина й Запоріжжя потребують більше систем захисту.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат 17 листопада теж наголосив, що в Україні ще не все є для захисту. Відповідну заяву він зробив, коментуючи результати успішної роботи ППО.

Ігнат сказав, що Україні потрібно отримати від партнерів чимало систем, ракет, боєприпасів і літаків, щоб повністю захистити країну.

До чого українцям готуватися взимку

Нещодавно представник ГУР МО Вадим Скібіцький озвучив запас високоточних ракет у Росії. За його словами, Росія має:

165 "Калібрів";

160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55;

290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К";

80 "Кинджалів"

Разом з тим, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат порівняв кількість крилатих ракет, які Росія використала за 6 місяців опалювального сезону торік, з теперішніми запасами противника.

Зокрема, торік з вересня до березня росіяни застосували проти України понад 1000 крилатих ракет, не говорячи про балістику, а також понад 1000 дронів-камікадзе.

Як сказав Ігнат, зараз такої кількості крилатих ракет у Росії немає. Однак він зазначив, що Україні все одно слід готуватися до атак противника.

Раніше спікер припустив, що Росія, ймовірно, намагатиметься вражати різні об'єкти комбінованими атаками. Відповідаючи на питання, до чого українцям готуватись, Ігнат сказав, що "до того, що було минулого року".