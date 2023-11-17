Український лідер запевнив ввечері 17 листопада, що наша держава щодня стає сильнішою в плані захисту. Тобто Україна продовжує отримувати додаткові можливості в протиповітряній обороні від партнерів, пише 24 Канал.

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Яким регіонам не вистачає ППО

Володимир Зеленський перш за все подякував нашим військовим за те, що вони щодня й щоночі на бойовому чергуванні знищують ворожі "Шахеди".

За словами президента, можливості нашої ППО щодня збільшуються, проте це не 100% захисту.

Багато роботи попереду. Такі міста, як Харків, такі регіони, як Донеччина й Запоріжжя, потребують більше систем, більше безпеки. Це завдання є в усіх наших дипломатів, у всієї нашої держави,

– запевнив президент.

За його словами, географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка.

"Не все зараз можна розказати публічно. Але що абсолютно точно, то це те, що Україна постійно стає сильнішою. Можливості нашої ППО збільшуються", – сказав Зеленський.

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