Украинский лидер заверил вечером 17 ноября, что наше государство ежедневно становится сильнее в плане защиты. То есть Украина продолжает получать дополнительные возможности в противовоздушной обороне от партнеров, пишет 24 Канал.

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Каким регионам не хватает ПВО

Владимир Зеленский прежде всего поблагодарил наших военных за то, что они каждый день и каждую ночь на боевом дежурстве уничтожают вражеские "Шахеды".

По словам президента, возможности нашей ПВО ежедневно увеличиваются, но это не 100% защиты.

Много работы впереди. Таким городам, как Харьков, таким регионам, как Донетчина и Запорожье, нужно больше систем, больше безопасности. Эта задача есть у всех наших дипломатов, у всего нашего государства,

– заверил президент.

По его словам, география нашего сотрудничества ради воздушного щита для Украины очень широка.

"Не все сейчас можно рассказать публично. Но, что абсолютно точно, так это то, что Украина постоянно становится сильнее. Возможности нашей ПВО увеличиваются", – сказал Зеленский.

Последние заявления по ПВО для Украины