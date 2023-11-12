Спикер командования Воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона подчеркнул, что не делал заявлений об аренде ПВО. В то же время Юрий Игнат отметил, что были случаи, когда Украина брала комплексы, впрочем, уже вернула их, передает 24 Канал.
Кстати говоря В Украину прибыли пусковые установки для ЗРК NASAMS от Литвы
"Никто ПВО вот так не возьмет и не отдаст в аренду"
Были случаи, когда Украина брала комплексы для защиты определенного объекта, для того чтобы личный состав выучился на нем, то есть эксплуатировать его и так далее. То есть это уже комплексы возвращены. Это не распространенное явление. Никто ПВО вот так не возьмет и не отдаст в аренду, потому что его просто мало,
– подчеркнул Игнат.
Добавил, что ПВО в дефиците по всему миру. И любая страна защищает свои границы, свои национальные интересы. Противовоздушной обороны много не бывает.
Также представитель Воздушных сил отметил, что ранее государства Европы, США и другие страны делали ставку по ПВО именно на самолеты, например, F-16 или другие, которые обеспечивают охрану воздушного пространства. Однако война в Украине, а также на Ближнем Востоке показала, что не единственными самолетами.
"Нужны средства, способные сбивать и баллистику, большое количество средств воздушного нападения – дроны, ракеты и так далее. Поэтому страны Европы сегодня усиливают производство", – отметил Игнат.
По его словам, серьезное производство уже стартовало в Германии, Франции, США и других государствах. Кстати, увеличивают производство как самих комплексов, так и ракет к ним.
Они будут это делать и для себя и, надеюсь, для Украины. Потому что нам нужно планово постепенно заменять все советское, что у нас есть, потому что оно не вечно. Боекомплект тоже не вечен, надо понимать, что Россия является производителем боеприпасов к Бук и С-300. Поэтому идем по этому пути вместе с нашими европейскими партнерами, наращиваем производство,
– подчеркнул спикер.
Также Игнат предположил, что, возможно, в будущем Украина будет делать с партнерами нечто общее.
"Уже есть некоторые примеры, когда Бук будут оснащены американскими ракетами, которые будут защищать наше воздушное пространство", – отметил спикер.
Некоторые системы ПВО Украине предоставят исключительно на зиму
- Ранее Владимир Зеленский сообщил, что некоторые партнеры пообещали предоставить ПВО специально на зимний период.
- "У нас есть мультисистема: в некоторые государства мы обращаемся, чтобы нам предоставили системы на зимний период, потому что их мало. Есть системы, которые придут и будут у нас, а есть те, которые мы ищем и нашли для зимнего периода", – отметил президент.
- Кстати, недавно Украина получила от Литвы две пусковые установки. ЗРК NASAMS. Глава нашего государства отметил, что это своевременное усиление ПВО к зиме.