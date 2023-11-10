Соответствующую информацию 10 ноября сообщили в Минобороны Литвы. Вместе с установками в Украине отправили транспорт для экипажа.

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Что известно о пусковых установках от Литвы

Пусковые установки NASAMS, которые приобрела Литва, будут интегрированы в подразделения управления огнем ВСУ, тем самым дополняя и расширяя оперативные возможности систем NASAMS, переданных Норвегией и США,

– заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В ведомстве отметили, что Литва в июне подписала контракт с норвежской компанией Kongsberg для закупки пусковых установок. NASAMS, переданных Украине. Перед их передачей украинские военные прошли комплексную подготовку в Норвегии, включая курсы водителей и курсы по ремонту.

Кроме пусковых установок к ЗРК NASAMS, Литва передала Украине:

транспортные средства, необходимые экипажам ЗРК;

дополнительное оборудование для систем запуска ракет NASAMS и центров управления огнем.

В министерстве отметили, что помощь Украине оказали Вооруженные силы Литвы. Там добавили, что общая стоимость военной помощи от Литвы в Украине составляет уже ориентировочно 0,5 миллиарда евро.

Украина получила дополнительные системы NASAMS