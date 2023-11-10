Відповідну інформацію 10 листопада повідомили в Міноборони Литви. Разом з установками Україні відправили транспорт для екіпажу.

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Що відомо про пускові установки від Литви

Пускові установки NASAMS, які придбала Литва, будуть інтегровані до підрозділів управління вогнем ЗСУ, тим самим доповнюючи та розширюючи оперативні можливості систем NASAMS, які передали Норвегія і США,

– заявив глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас.

У відомстві зазначили, що Литва у червні підписала контракт з норвезькою компанією Kongsberg для закупівлі пускових установок NASAMS, які передали Україні. Перед їхньою передачею українські військові пройшли комплексну підготовку в Норвегії, включно із курсами водіїв і курсами з ремонту.

Окрім пускових установок до ЗРК NASAMS, Литва передала Україні:

транспортні засоби, необхідні екіпажам ЗРК;

додаткове обладнання для систем запуску ракет NASAMS і центрів управління вогнем.

У міністерстві зазначили, що допомогу Україні доправили Збройні сили Литви. Там додали, що загальна вартість військової допомоги від Литви Україні становить вже орієнтовно 0,5 мільярда євро.

Україна отримала додаткові системи NASAMS