Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, комплекси NASAMS стануть дуже помічними в захисті українського неба.

До вашої уваги США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів

"NASAMS належить до системи малого або середнього радіуса дії. Це дуже ефективний комплекс з перехоплення крилатих ракет, дронів-камікадзе, гелікоптерів, винищувачів", – зазначив Коваленко.

NASAMS посилять захист українського неба: дивіться відео

Будь-яка військова допомога потужна, особливо коли мова про таку маленьку країну, як Литва. Тому завдяки двом комплексам NASAMS Україна зможе збільшити ефективність своєї ППО.

Зверніть увагу! NASAMS – це норвезький зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Його максимальна дальність ураження коливається в межах від 25 до 50 кілометрів, а максимальна висота ураження – від 15 до 25 кілометрів. Основними перевагами ЗРК є мобільність та висока точність, адже NASAMS здатен вражати до 85% цілей.



Які ракети може збивати Україна / Інфографіка 24 Каналу

NASAMS для України: останні новини