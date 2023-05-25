Агентство вже надало необхідну сертифікацію та повідомило Конгрес. У США підкреслюють, що продаж комплексу NASAMS ніяк не змінить військовий баланс у країні.

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Україна може отримати NASAMS

В агенстві зазначають, що уряд України звернувся з проханням придбати ЗРК NASAMS та додаткове обладнання на неї. Зокрема, пакет закупівлі складається з:

одного радара AN/MPQ-64F1 Sentinel;

центру розподілу вогню (FDC);

пускових установок;

приймачів GPS;

наборів інструментів;

первинних двигунів;

технічної підтримки уряду США та підрядників.

Україна має нагальну потребу у збільшенні своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну національну інфраструктуру,

– мовиться у повідомлені.

У Держдепі зазначили, що цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

США оголосили про новий пакет допомоги

На саміті "Великої сімки" президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги на суму понад 375 мільйонів доларів. Інформація про нову допомогу з'явилася одразу після зустрічі з Володимиром Зеленським у Хіросімі.

Так, Україна отримає додаткове озброєння для оборони України. Мовиться про:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

Окрім того, напередодні Байден ухвалив історичне рішення. Він підтримав навчання українських пілотів і механіків, а також постачання Україні багатоцільових винищувачів F-16. За попередньою інформацією, навчання можуть початися уже найближчими місяцями.