Агентство уже предоставило необходимую сертификацию и сообщило Конгрессу. В США подчеркивают, что продажа комплекса NASAMS никак не изменит военный баланс в стране.

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Украина может получить NASAMS

В агентстве отмечают, что правительство Украины обратилось с просьбой приобрести ЗРК NASAMS и дополнительное оборудование для нее. В частности, пакет закупки состоит из:

одного радара AN/MPQ-64F1 Sentinel;

центра распределения огня (FDC);

пусковых установок;

приемников GPS;

наборов инструментов;

первичных двигателей;

технической поддержки правительства США и подрядчиков.

Украина нуждается в увеличении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Получение и эффективное развертывание этого потенциала усилит способность Украины защищать свой народ и защитить критическую национальную инфраструктуру,

– говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, являющейся силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

США объявили о новом пакете помощи

На саммите "Большой семерки" президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи на сумму свыше 375 миллионов долларов. Информация о новой помощи появилась сразу после встречи с Владимиром Зеленским в Хиросиме.

Да, Украина получит дополнительное вооружение для обороны Украины. Речь идет о:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

мостовые системы;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тепловизионные системы;

запчасти и другое полевое оборудование.

Кроме того, накануне Байден принял историческое решение. Он поддержал обучение украинских пилотов и механиков, а также поставку Украине многоцелевых истребителей F-16. По предварительной информации, обучение может начаться уже в ближайшие месяцы.