Агентство уже предоставило необходимую сертификацию и сообщило Конгрессу. В США подчеркивают, что продажа комплекса NASAMS никак не изменит военный баланс в стране.
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Украина может получить NASAMS
В агентстве отмечают, что правительство Украины обратилось с просьбой приобрести ЗРК NASAMS и дополнительное оборудование для нее. В частности, пакет закупки состоит из:
- одного радара AN/MPQ-64F1 Sentinel;
- центра распределения огня (FDC);
- пусковых установок;
- приемников GPS;
- наборов инструментов;
- первичных двигателей;
- технической поддержки правительства США и подрядчиков.
Украина нуждается в увеличении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Получение и эффективное развертывание этого потенциала усилит способность Украины защищать свой народ и защитить критическую национальную инфраструктуру,
– говорится в сообщении.
В Госдепе отметили, что эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, являющейся силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.
США объявили о новом пакете помощи
На саммите "Большой семерки" президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи на сумму свыше 375 миллионов долларов. Информация о новой помощи появилась сразу после встречи с Владимиром Зеленским в Хиросиме.
Да, Украина получит дополнительное вооружение для обороны Украины. Речь идет о:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Кроме того, накануне Байден принял историческое решение. Он поддержал обучение украинских пилотов и механиков, а также поставку Украине многоцелевых истребителей F-16. По предварительной информации, обучение может начаться уже в ближайшие месяцы.