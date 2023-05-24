Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Выступая на оборонной конференции в Лондоне, Сунак заявил, что российская стратегия "ожидания, чтобы на Западе устали, работать не будет".

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Сейчас мы ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения по безопасности мы можем заключить с Украиной.

– сказал британский премьер.

Ожидается, что члены НАТО обсудят форму этих соглашений на саммите в Вильнюсе в июле.

Сунак подчеркнул, что обещания Запада о долгосрочной поддержке направлены как на то, чтобы у Украины не было сомнений в своей способности защитить себя, так и на то, чтобы удержать Россию от продолжения войны.

"Правильный и единственный курс действий для России – пойти и остановить войну", – сказал Сунак.

Обратите внимание! Сегодня, 24 мая, в Украину приехал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он встретился со своим коллегой Алексеем Резниковым.

Военная помощь Великобритании: