Резников и Уоллес во время встречи обсудили ряд важных вопросов безопасности. Также они говорили о натовской перспективе Украины в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

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Мы обсуждали натовскую перспективу Украины в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. В частности, видение Украины относительно стабилизации мира в Европе, используя формулу мира Владимира Зеленского,

– рассказал Резников.

По его словам, также он с Уоллесом обсудил приоритеты по вооружению Украины для достижения победы. Особенно это касается оружия, которое дает возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, такое как Storm Shadow.

Министр обороны Британии отметил, что ракеты Storm Shadow стали первым оружием такого типа, предоставленного Украине партнерами.

"Украина получила ракеты Storm Shadow, которые могут быть использованы на большие дальности. Это одни из первых ракет большой дальности, предоставленные Украине ее союзниками. Мы предоставили такой вид вооружения из-за постоянного применения Россией ее оружия большой дальности, которое она использует для того, чтобы вредить гражданскому населению и гражданской критической инфраструктуре", – подчеркнул Уоллес.

Уоллес встретился с Резниковым / фото Министерства обороны Украины

Резников поблагодарил Британию и Уоллеса за то, что они поддерживают Украину с первого дня широкомасштабного вторжения и заняли абсолютную твердую и решительную позицию по поддержке нашего государства.

Мир снова увидел лидерство Соединенного Королевства, мир снова увидел настоящую дружбу, и мир увидел, что это лидерство дает преимущество на поле боя,

– подчеркнул министр обороны Украины.

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