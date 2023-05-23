Украинский лидер опубликовал соответствующие фото и поблагодарил бойцов пехоты.

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Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину,

– сообщил президент.

Зеленский встретился с морскими пехотинцами на передовой / Фото ОП

"Враг чувствует мощь воинов"

Морские пехотинцы, как подчеркнул глава государства, подготовленные к действиям на суше, с моря и воздуха, успешно выполняют сложные задачи.

Президент лично вручил награды бойцам / Фото ОП

"Мотивированные, сильные, отважные. Враг чувствует мощь наших воинов. Спасибо, что защищаете родную землю! Всегда будем помнить героев, отдавших жизнь ради будущего нашего государства. Слава морской пехоте Украины! Слава Украине!" – отметил президент.

Зеленский отметил высокую подготовленность бойцов / Фото ОП

День морской пехоты в Украине отмечают ежегодно 23 мая.

В День морской пехоты Украины 23 мая николаевские морпехи подняли свой флаг возле здания горсовета.

Поднятие флага возле горсовета Николаева / Фото Суспільне

К поздравлениям морских пехотинцев присоединился также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, опубликовав мощный ролик работы бойцов.

Спасибо украинским морпехам за профессиональность, стойкость и выносливость. Вы мужественно защищаете наше государство от российских оккупантов, выполняя самые сложные задачи на земле, на море и в воздухе. Верные всегда! С Днем морской пехоты Украины!

– отметил Главнокомандующий.