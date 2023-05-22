Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк указал на большую разницу между сегодняшней и старой Украиной. Также он рассказал о качествах Владимира Зеленского, что помогают нашему государству во время переговоров с союзниками.

К теме Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом

Какой "дар" есть у Зеленского

Подоляк рассказал о природном таланте украинского президента. По его словам, Зеленский умеет располагать людей к себе. Эта способность действует и на лидеров других стран. Она оказалась очень важна для Украины во время полномасштабного вторжения России.

Советник Андрея Ермака напомнил о важности доверительных отношений на уровне государств. Подоляк назвал это залогом того, что Украина уже имеет построенную систему ПВО, получает постоянно оружие, объемы которого растут, и ведет переговоры по поставкам F-16.

Как сильно изменилась Украина за последние годы

Представитель ОП заявил, что нашей родине теперь не свойственны позиции Украины в прошлом. Он напомнил, что ранее страна соглашалась на невыгодные для себя условия и принимала решения, вредившие ее национальным интересам. Сейчас такого уже нет. По его словам, Украина считается в мире абсолютно важным государством, которое имеет право делать то, что оно делает.

В мире понимают, что общество такого типа, столь мобилизованное и столь готовое умирать за свои ценности, достойно всяческого уважения и поддержки,

– добавил он.

По его словам, Украина и ее общество выглядят совсем другими. И это вызывает восхищение во всем мире.

Другие заявления Подоляка о внешней политике Украины