Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вказав на велику різницю між сьогоднішньою та старою Україною. Також він розповів про якості Володимира Зеленського, що допомагають нашій державі під час переговорів із союзниками.

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Який "дар" є в Зеленського

Подоляк розповів про природний талант українського президента. За його словами, Зеленський вміє викликати у людей прихильність до себе. Ця здібність діє й на лідерів інших країн. Вона виявилася дуже важливою для України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Радник Андрія Єрмака нагадав про важливість довірливих відносин на рівні держав. Подоляк назвав це запорукою того, що Україна вже має побудовану систему ППО, отримує постійно зброю, обсяги якої зростають, та веде перемовини щодо постачання F-16.

Як сильно змінилася Україна протягом останніх років

Представник ОП заявив, що нашій батьківщині тепер не властиві позиції України минулого. Він нагадав, що раніше країна погоджувалася на невигідні для себе умови та приймала рішення, які шкодили її національним інтересам. Зараз такого вже немає. За його словами, Україна вважається у світі абсолютно важливою державою, яка має право робити те, що вона робить.

У світі розуміють, що суспільство такого типу, настільки мобілізоване й настільки готове вмирати за свої цінності, гідне усілякої поваги та підтримки,

– додав він.

За його словами, Україна та її суспільство мають зовсім інший вигляд. І це викликає захоплення у всьому світі.

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