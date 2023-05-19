Для України важливо донести Саудівській Аравії справжню природу війни, що розв'язала Росія. У цьому й допоможе візит Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів Радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Візит є важливим та знаковим

Президент України Володимир Зеленський з візитом прибув до Саудівської Аравії. Там він має виступити на Лізі арабських держав. Зауважимо, що раніше Саудівська Аравія допомагала Україні в низці обмінів полоненими.

Позиція арабських країн важлива сьогодні. Тому що Росія робить спроби впливати на Латинську Америку, на Африку та арабський регіон. Тому безпосередній контакт з президентом України матиме величезну користь (для розуміння ситуації в Україні – 24 Канал),

– зауважив Михайло Подоляк.

Візит Зеленського допоможе донести й дати чітке розуміння природи цієї війни. А також прояснить, чому Росія не виграє в будь-якому випадку і що з нею стратегічно невигідно підтримувати тісні відносини. Мовиться не лише про репутаційну, але й бізнесову складову. Оскільки у Росії зараз є хіба залишковий бізнес, для якого зокрема там використовують Об'єднані Арабські Емірати.

Крім того, арабський регіон сьогодні, як і Китай, намагається зайняти активнішу роль процесу в глобальному політичному процесі. Тому дуже важливо розставити правильні акценти та розповісти зсередини про реальну ситуацію в Україні через війну з Росією.

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