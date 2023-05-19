Таким мнением в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он объяснил, какую роль играет Владимир Зеленский.

Смотрите также "Наших депортированных детей учат ненавидеть родных": что сказал Зеленский в Саудовской Аравии

"В начале был условный символизм. Ну, уничтожили, к примеру, Правительственный квартал, Президента и получили ускорение реализации сценария "А". Сегодня Путин осознает, что Зеленский не позволяет России перейти к сценариям другого плана. Перевести войну в затяжной формат или сломать Украину, чтобы она пошла на те или иные переговорные процессы. Так, как было после первого этапа войны в 2014 году", – сказал Подоляк.

Фигура Зеленского

Сегодня Владимир Зеленский четко фиксирует позицию, что никаких переговоров с Россией и Путиным не будет. Он не реагирует на попытки давить на Украину. Является абсолютным адептом того, что война должна закончиться на условиях Украины, отметил советник главы ОПУ. А самое главное – он не дает шансов России стать модератором тех или иных политических процессов в мире.

Поэтому Путин понимает, если уберет Президента Украины, тогда будет больше шансов получить 2014 год, к примеру. К сожалению, когда раньше анализировали Украину, считали, что это провинциальное государство, которое можно будет дожать. Ибо те или иные политические звезды Украины готовы будут принять позиции сильных мира сего. Сегодня всего этого компонента нет,

– сказал чиновник.

Он добавил, что сейчас Украина абсолютно субъектна. Но нужно много работать, чтобы она осталась на высоком уровне после войны.

Михаил Подоляк о рабочих поездках Владимира Зеленского: смотреть видео

Страна после войны

По мнению Михаила Подоляка, государство должно выглядеть иначе: менее коррумпированным и забюрократизированным, более конкурентным на фоне других государств и более быстрым в принятии решений.

"Поэтому сегодня риски существенны для Президента Украины. Потому что его волей как раз держится каркас четкой позиции относительно правильного финала войны", – подчеркнул он.

Важный элемент психологии

Впрочем, несмотря на все риски, Владимир Зеленский лично встречается с лидерами государств – это важный элемент психологии.

Отметим, что 19 мая он прибыл в Саудовскую Аравию. Это первая поездка украинского президента в Азию после полномасштабного вторжения. Там он встретился с Мухаммадом бин Салманом аль Саудом – наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии. В ходе встречи лидеры стран обсудили двусторонние отношения и вопросы глобального характера. В частности, упоминалось об участии Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военных.

"По моему мнению, очень важно, когда Президент лично общается с лидерами других государств. Это позволяет намного расширить коммуникационные рамки, дает людям косвенно понять, кто перед тобой, почему он принимает те или иные решения, как он думает, как готов аргументировать. Это дает гораздо более широкое понимание, почему нужно поддерживать или не поддерживать человека. Почему нужно иметь отношения с ним или нет", – объяснил Михаил Подоляк.

Зарубежные визиты Владимира Зеленского: последние новости