Президент Украины рассказал, что встретится с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом. Также он проведет другие двусторонние переговоры.

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Что известно о визите Зеленского

Президент Украины наметил приоритеты визита:

возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий;

возвращение всех пленных и незаконно депортированных;

представление нашей "формулы мира", к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств;

обеспечение энергетической безопасности следующей зимой.

Еще один приоритет – защита мусульманского сообщества Украины. Вместе с нами – Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа,

– рассказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, – мусульмане.

Глава Офиса Президента Украины отметил, что это первый визит в истории.

"Наша цель – укрепление двусторонних отношений и связей Украины с арабским миром", – заявил Ермак.

Что этому предшествовало

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники написало об этом визите 19 мая.

Зеленский полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств,

– заявили журналисты.

Хотя представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев, однако, вероятно, Зеленский после этого визита поедет на саммит G7.

В частности, в пресс-центре СНБО отметили, что Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме. Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что никто не сомневался, что Президент Украины на саммите G7 не будет присутствовать.

"Мы уверены, что наш президент будет находиться там, где нужно, в любой точке мира, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны. Там будут приниматься очень важные вещи, поэтому именно физическое присутствие нашего президента абсолютно важно для того, чтобы отстаивать именно наши интересы – предоставлять четкие предложения и четкую аргументацию по событиям, которые происходят на территории нашей страны", – уверял Данилов.